Сауль Альварес: сейчас я не нахожусь на своём пике

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) высказался о поединке с британцем Джоном Райдером (32-5, 18 KO), который состоится 7 мая в Мексике.
«Буду рад доказать скептикам, что они неправы. Чувствую себя хорошо. Позади много лет карьеры, 17 лет. У меня были травмы. Я не нахожусь на своём пике, но я мотивирован. Мне нравится проводить время в зале и тренироваться изо всех сил. Люди увидят результат.
У моего соперника есть шанс получить всё. И ему нечего терять. Он встречался с хорошими бойцами в попытке заполучить свой шанс. И он его получил. В этом кроется опасность для меня, но я отлично себя чувствую», – сказал Альварес на пресс-конференции.
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