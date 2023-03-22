Джермелл Чарло назвал сроки боя с Тимом Цзю

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), американец Джермелл Чарло высказался о сроках организации поединка с обязательным претендентом по версии WBO, австралийцем Тимом Цзю.

«Моя рука выздоравливает. Я делаю всё, чтобы поправиться. Пока я ещё не могу бить. Когда вы ломаете две кости в руке, требуется много времени. С этим нужно быть осторожным. Я зарабатываю руками.

Хочется быть уверенным в том, что случайностей не будет. Не хочу сломать руку в бою или поставить себя в положение, где наживу проблемы. Я провёл в гипсе шесть или семь недель.

Когда состоится бой? Надеюсь, в середине года. Это может быть август, а может быть июль», – сказал Чарло в подкасте The Last Stand.

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