Джермелл Чарло назвал сроки боя с Тимом Цзю
Поделиться
Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), американец Джермелл Чарло высказался о сроках организации поединка с обязательным претендентом по версии WBO, австралийцем Тимом Цзю.
«Моя рука выздоравливает. Я делаю всё, чтобы поправиться. Пока я ещё не могу бить. Когда вы ломаете две кости в руке, требуется много времени. С этим нужно быть осторожным. Я зарабатываю руками.
Хочется быть уверенным в том, что случайностей не будет. Не хочу сломать руку в бою или поставить себя в положение, где наживу проблемы. Я провёл в гипсе шесть или семь недель.
Когда состоится бой? Надеюсь, в середине года. Это может быть август, а может быть июль», – сказал Чарло в подкасте The Last Stand.
Карате кид. Тимофей Цзю показал эффектный удар ногой
Комментарии
- 22 марта 2023
-
20:32
-
19:55
-
19:24
-
18:49
-
18:34
-
17:44
-
17:26
-
16:51
-
16:32
-
16:19
-
15:34
-
15:08
-
14:29
-
14:08
-
13:35
-
13:30
-
13:10
-
12:58
-
12:34
-
12:09
-
11:35
-
11:16
-
10:56
-
10:41
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:47
-
09:38
-
09:23
-
00:32
- 21 марта 2023
-
23:57
-
23:45
-
22:57
-
21:27
Партнерский контент