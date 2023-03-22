Стала известна дата следующего боя казахстанского чемпиона Алимханулы

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг), казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 18 KO) проведёт свой следующий поединок 14 мая, сообщает издание BoxingScene. Место проведения шоу станет известно позднее.
Соперником станет 27-летний канадец Стивен Батлер (32-3-1, 26 KO). Изначальный оппонент казахстанца, британец Лиам Смит, отказался от боя из-за контрактных обязательств.
Жанибеку Алимханулы 29 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2016 года. В 2022 году, будучи временным чемпионом WBO, был повышен до статуса полноценного чемпиона после того, как американец Деметриус Андраде поднялся в весе.
Стивену Батлеру 27 лет. Боец уже сражался за чемпионский титул – в декабре 2019 года он уступил техническим нокаутом в пятом раунде японцу Риоте Мурате.
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