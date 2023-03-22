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Менеджер Уайлдера: если Усик станет свободен — Деонтей мгновенно согласится на бой

Менеджер Уайлдера: если Усик станет свободен — Деонтей мгновенно согласится на бой
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Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе, американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), заявил, что его подопечный готов сразиться с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO Александром Усиком в случае, если украинец не договорится о поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

«Если поединок с Александром Усиком станет доступен, Деонтей Уайлдер мгновенно согласится на него», – приводит слова Финкеля Sky Sports.

Деонтею Уайлдеру 37 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2022 года, американец нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса, закрыв второе поражение от Тайсона Фьюри.

Ранее Фьюри объяснил, почему не был нокаутирован Уайлдером в трёх боях.

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