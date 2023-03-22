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Мейвезер дал прогноз на бой Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии

Мейвезер дал прогноз на бой Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер-младший высказался о предстоящем поединке звёздных соотечественников и легковесов Джервонты Дэвиса (28-0, 26 KO) и Райана Гарсии (23-0, 19 KO), который состоится 23 апреля в Лас-Вегасе (США).

«Райан ещё не становился чемпионом. И мы не говорим о временных титулах – это не считается. Не хочу ничего отнимать у его последнего соперника, Хавьера Фортуны, но он был просто соперником для выступления.

Хочется, чтобы Джервонта подошёл к этому поединку в лучшей форме. Просто знайте: когда он попадёт по этому пареньку, тот не проснётся до следующего года», – сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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