Мейвезер дал прогноз на бой Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американский боксёр Флойд Мейвезер-младший высказался о предстоящем поединке звёздных соотечественников и легковесов Джервонты Дэвиса (28-0, 26 KO) и Райана Гарсии (23-0, 19 KO), который состоится 23 апреля в Лас-Вегасе (США).
«Райан ещё не становился чемпионом. И мы не говорим о временных титулах – это не считается. Не хочу ничего отнимать у его последнего соперника, Хавьера Фортуны, но он был просто соперником для выступления.
Хочется, чтобы Джервонта подошёл к этому поединку в лучшей форме. Просто знайте: когда он попадёт по этому пареньку, тот не проснётся до следующего года», – сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
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