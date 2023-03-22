Биспинг назвал приоритетного соперника для Гэтжи после его победы над Физиевым

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор Майкл Биспинг высказался о перспективах двукратного претендента на титул в лёгком весе (до 70 кг), американца Джастина Гэтжи после победы над Рафаэлем Физиевым, поединок с которым состоялся на турнире UFC 286.
«Джастин Гэтжи не хочет брать перерыв. Есть ещё один боец, ожидающий выступления – это Дастин Порье. Порье занимает особенное положение. Он уже встречался с Гэтжи и побеждал его в великолепном бою.
Порье – одна из крупнейших звёзд в UFC. То же касается и Джастина Гэтжи. Всё предельно просто: заприте их в клетке, и мы узрим настоящее насилие. Вот ради чего мы смотрим бои. Мы хотим увидеть, как два мужика будут избивать друг друга ради чемпионского боя», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
- 22 марта 2023
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