«Мы заплатили бы за это деньги, девчонки». Куницкая-Сантос рассказала о тренировках с Холм

Российский боец женского легчайшего веса (до 61 кг) UFC Яна Куницкая-Сантос рассказала в преддверии поединка с экс-чемпионкой организации Холли Холм о совместных тренировках с американкой.
«Я очень уважаю её. Мы тренировались вместе, и она, насколько я помню, была первой большой звездой, которую я встретила в Америке.
Мы часто тренировались и спарринговали шесть лет назад, у нас нет никакого конфликта. Я уважаю её до поединка и буду уважать после. Интересно посмотреть, как мы изменились за эти шесть лет.
Люди часто говорили в зале: «Мы заплатили бы, девчонки, чтобы увидеть вас в клетке, потому что это было бы безумно. Нам обеим нравится бить и идти вперёд», – приводит слова Куницкой-Сантос издание MMAJunkie.
Напомним, поединок Куницкой-Сантос и Холм состоится уже на этих выходных в Сан-Антонио (США) и станет частью турнира UFC on ESPN 43.
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