41-летняя экс-чемпионка UFC получила новый контракт на шесть боёв
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Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американка Холли Холм заключила с организацией новый контракт на шесть боёв, сообщает издание Albuquerque Journal.
Холли Холм 41 год. Спортсменка является бывшей чемпионкой мира в профессиональном боксе. В марте 2011 года дебютировала в смешанных единоборствах, в феврале 2015-го провела свой первый поединок в UFC.
В ноябре 2015 года Холм одержала крупнейшую победу в карьере, нокаутировав во втором раунде звёздную соотечественницу Ронду Роузи и завоевав чемпионский титул.
В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 206 в мае 2022 года Холм уступила раздельным решением судей бразильянке Кетлин Виейре. Всего на счету американки в MMA 14 побед и шесть поражений.
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