В команде 41-летней Холли Холм прокомментировали её новый контракт с UFC

Ленни Фрескес, менеджер бывшей чемпионки UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американки Холли Холм, прокомментировал её новый контракт с организацией на шесть поединков.

«UFC понимали, что у Холли было много вариантов. Она крайне востребована и могла отлично заработать где-нибудь ещё. UFC любят Холли. В организации понимают, что она является одной из её лиц, и хотят, чтобы она осталась», – приводит слова Фрескеса издание Albuquerque Journal.

Холли Холм 41 год. Спортсменка является бывшей чемпионкой мира в профессиональном боксе. В марте 2011 года дебютировала в смешанных единоборствах, в феврале 2015-го провела свой первый поединок в UFC.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 206 в мае 2022 года Холм уступила раздельным решением судей бразильянке Кетлин Виейре. Всего на счету американки в MMA 14 побед и шесть поражений.