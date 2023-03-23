«Я пошёл у него на поводу». Физиев высказался о проигрыше Гэтжи

Азербайджанский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев высказался о поражении в поединке с двукратным претендентом на чемпионский титул, американцем Джастином Гэтжи, состоявшемся на турнире UFC 286. Напомним, Физиев уступил раздельным судейским решением.

«Мне не понравился этот бой. Я принял много глупых решений. Слишком много ошибок… Я пошёл у него на поводу. Я пошёл у него на поводу и начал драться так, чтобы все зрители сошли с ума.

План на бой заключался в том, чтобы действовать умно. И он сделал это. Он идеально справился с этим. Он старался превратить бой в игру, а не в драку, в отличие от меня. Почему это произошло? Да, возможно, я слишком переволновался», – сказал Физиев в подкасте The MMA Hour.