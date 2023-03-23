«Я пошёл у него на поводу». Физиев высказался о проигрыше Гэтжи
Поделиться
Азербайджанский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев высказался о поражении в поединке с двукратным претендентом на чемпионский титул, американцем Джастином Гэтжи, состоявшемся на турнире UFC 286. Напомним, Физиев уступил раздельным судейским решением.
«Мне не понравился этот бой. Я принял много глупых решений. Слишком много ошибок… Я пошёл у него на поводу. Я пошёл у него на поводу и начал драться так, чтобы все зрители сошли с ума.
План на бой заключался в том, чтобы действовать умно. И он сделал это. Он идеально справился с этим. Он старался превратить бой в игру, а не в драку, в отличие от меня. Почему это произошло? Да, возможно, я слишком переволновался», – сказал Физиев в подкасте The MMA Hour.
Комментарии
- 23 марта 2023
-
01:05
-
00:59
-
00:53
-
00:31
-
00:14
- 22 марта 2023
-
23:10
-
22:42
-
22:13
-
21:59
-
21:07
-
20:49
-
19:55
-
19:24
-
18:49
-
18:34
-
17:44
-
17:26
-
16:51
-
16:32
-
16:19
-
15:34
-
15:08
-
14:29
-
14:08
-
13:35
-
13:30
-
13:10
-
12:58
-
12:34
-
12:09
-
11:35
-
11:16
-
10:56
-
10:41
-
10:40
Партнерский контент