«Не понимаю, что говорит семья». Физиев рассказал, когда вернётся в октагон

Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев рассказал, когда планирует вернуться в октагон после поединка с Джастином Гэтжи.

На турнире UFC 286 Физиев проиграл Гэтжи решением большинства судей.

«Думаю, вернуться через 5-6 месяцев — хороший вариант. Я два дня назад вернулся домой, на меня всё ещё действует джетлаг. Не понимаю, что мне говорит семья. Много сообщений от друзей, но пока не ответил никому. До сих пор думаю о прошедшем бое. Что касается Рамадана, то буду тренироваться один раз в день, после захода солнца. Днём тренировки проводить не буду», — рассказал Физиев в шоу The MMA Hour.

Стоит отметить, что для Рафаэля Физиева это второе поражение в профессиональных ММА при 12 победах.