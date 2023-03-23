Экс-чемпион UFC Фабрисиу Вердум покинул PFL
Поделиться
Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фабрисиу Вердум сообщил, что покинул лигу PFL в связи с завершением контракта.
«Мой контракт с PFL истёк. Там я провёл один поединок с Ренаном Ферейрой, который в итоге был признан несостоявшимся. Из-за определённых проблем я не принимал участия в боях уже два года. Я не бился не из-за несправедливого поражения, а потому что занимаюсь этим видом спорта 25 лет. Мне нужен был отпуск и теперь мой контракт истёк.
В будущем я могу вернуться в октагон. Дайте мне время потренироваться и я это сделаю. Может это будет Фрэнсис Нганну или вернётся Кейн Веласкес», — приводит слова Вердума MMAFighting.
В PFL также подтвердили, что контракт Вердума истёк и он уже больше не является бойцом промоушена.
Новость по темеВердум оценил перспективы Джонса в тяжёлом весе
Комментарии
- 23 марта 2023
-
10:15
-
09:41
-
09:26
-
08:28
-
08:17
-
01:05
-
00:59
-
00:53
-
00:31
-
00:14
- 22 марта 2023
-
23:10
-
22:42
-
22:13
-
21:59
-
21:07
-
20:49
-
19:55
-
19:24
-
18:49
-
18:34
-
17:44
-
17:26
-
16:51
-
16:32
-
16:19
-
15:34
-
15:08
-
14:29
-
14:08
-
13:35
-
13:30
-
13:10
-
12:58
-
12:34
-
12:09
Партнерский контент