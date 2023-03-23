Экс-чемпион UFC Фабрисиу Вердум покинул PFL

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фабрисиу Вердум сообщил, что покинул лигу PFL в связи с завершением контракта.

«Мой контракт с PFL истёк. Там я провёл один поединок с Ренаном Ферейрой, который в итоге был признан несостоявшимся. Из-за определённых проблем я не принимал участия в боях уже два года. Я не бился не из-за несправедливого поражения, а потому что занимаюсь этим видом спорта 25 лет. Мне нужен был отпуск и теперь мой контракт истёк.

В будущем я могу вернуться в октагон. Дайте мне время потренироваться и я это сделаю. Может это будет Фрэнсис Нганну или вернётся Кейн Веласкес», — приводит слова Вердума MMAFighting.

В PFL также подтвердили, что контракт Вердума истёк и он уже больше не является бойцом промоушена.