Чимаев: бой с Колби — это лёгкие деньги. Ковингтон — маленький испуганный мальчик

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился мнением о потенциальном поединке с Колби Ковингтоном.
«Для меня это лёгкие деньги. Стилистически для меня это будет проще. Я гораздо лучше в борьбе, и у меня сильный удар. Он рассказывает о своём кардио. Но как он его собирается использовать? Как собирается причинить мне урон? Это маленький мальчик и он напуган. Когда парней продвигают наверх, он начинает говорить, что ему не предлагали бой с этим бойцом. Почему не говорил об этом раньше. Дана Уайт на днях сказал, что я буду драться и следом Ковингтон начинает говорить обо мне», — приводит слова Чимаева MMAFighting.
Ранее стало известно, что Колби Ковингтон подерётся за титул чемпиона в полусреднем весе с Леоном Эдвардсом. Чимаев же будет выступать в среднем весе.
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