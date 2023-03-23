Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев: бой с Колби — это лёгкие деньги. Ковингтон — маленький испуганный мальчик

Чимаев: бой с Колби — это лёгкие деньги. Ковингтон — маленький испуганный мальчик
Комментарии

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился мнением о потенциальном поединке с Колби Ковингтоном.

«Для меня это лёгкие деньги. Стилистически для меня это будет проще. Я гораздо лучше в борьбе, и у меня сильный удар. Он рассказывает о своём кардио. Но как он его собирается использовать? Как собирается причинить мне урон? Это маленький мальчик и он напуган. Когда парней продвигают наверх, он начинает говорить, что ему не предлагали бой с этим бойцом. Почему не говорил об этом раньше. Дана Уайт на днях сказал, что я буду драться и следом Ковингтон начинает говорить обо мне», — приводит слова Чимаева MMAFighting.

Ранее стало известно, что Колби Ковингтон подерётся за титул чемпиона в полусреднем весе с Леоном Эдвардсом. Чимаев же будет выступать в среднем весе.

Новость по теме
Ковингтон: Чимаев чуть не завершил карьеру из-за обычной простуды, он посмешище
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023