Американский боксёр – о Путине: самый достойный и уважаемый человек из всех, кого я знаю

Американский боксёр Кевин Джонсон поделился мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине и признался, что мечтает сыграть с ним в шахматы.

«Я играл в шахматы с Поветкиным, для меня это не является чем-то новым. Мне нравятся шахматы, я играю в них. Моя самая большая мечта — сыграть в шахматы с Владимиром Путиным. Пока я не так хорош, мне нужно отточить свои навыки. Ведь для меня он самый уважаемый и достойный восхищения человек из всех, кого я знаю. Сесть напротив него и сыграть в шахматы — это моя мечта. Конечно, сыграл бы с ним в шахматы — и я играю честно. Вы, русские, засекаете время, когда делаете ход, а мы в Америке так не делаем. Так что я не привык к такому быстрому темпу игры. Скорее всего, он бы выиграл. Я не так хорош в шахматах, но играть умею, так что сыграл бы с ним», — цитирует Джонсона РЕН ТВ.