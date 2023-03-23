Хрюнов: самостоятельно Усик не продаётся. Его бой с Фьюри состоится

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался по поводу информации о том, что поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе не состоится.

Ранее об этом сообщили промоутеры обоих боксёров. Изначально планировалось, что бой пройдёт 29 апреля в Лондоне.

«Я думаю, бой Усика и Фьюри состоится. Потому что Усику надо объективно относиться: таких денег, как за бой с Тайсоном Фьюри, он не заработает нигде. Самостоятельно Усик, при всех своих достоинствах как боксёра, вряд ли продаётся в сегодняшних реалиях. Разговоры команды Усика про отмену боя — просто метод торгов. Рано или поздно поединок будет», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.