Жена Александра Усика высмеяла Фьюри за срыв поединка

Екатерина Усик, жена украинского непобеждённого боксёра, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александра Усика высмеяла британца Тайсона Фьюри.
Ранее менеджер Усика сообщил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе сорвался из-за представителей Фьюри.
«Цыганская королева. И напоследок: быть жадным очень плохо. Всё лучшее впереди», — написала Екатерина Усик в своих социальных сетях.
В активе Александра Усика 20 побед в 20 профессиональных поединках. В последнем бою он выиграл у Энтони Джошуа раздельным решением судей.
Тайсон Фьюри — чемпион мира по версии WBC, у него 33 победы и одна ничья в профессиональной карьере. В декабре британский боксёр выиграл у Дерека Чисоры техническим нокаутом.
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