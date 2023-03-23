Жена Александра Усика высмеяла Фьюри за срыв поединка

Екатерина Усик, жена украинского непобеждённого боксёра, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александра Усика высмеяла британца Тайсона Фьюри.

Ранее менеджер Усика сообщил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе сорвался из-за представителей Фьюри.

«Цыганская королева. И напоследок: быть жадным очень плохо. Всё лучшее впереди», — написала Екатерина Усик в своих социальных сетях.

В активе Александра Усика 20 побед в 20 профессиональных поединках. В последнем бою он выиграл у Энтони Джошуа раздельным решением судей.

Тайсон Фьюри — чемпион мира по версии WBC, у него 33 победы и одна ничья в профессиональной карьере. В декабре британский боксёр выиграл у Дерека Чисоры техническим нокаутом.