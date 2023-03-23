Стала известна причина разногласий между командами Александра Усика и Тайсона Фьюри

Американский журналист Дэн Рафаэль рассказал о причинах разногласий между командами Александра Усика и Тайсона Фьюри.
«Команды легко договорились на тот случай, если реванш пройдёт на Ближнем Востоке, где принимающая сторона заключает контракт с каждым боксёром по отдельности. Но если бы реванш проходил на родине Фьюри, то возникали разногласия. При условии победы Фьюри в первом бою и проведении второго поединка в Великобритании Фьюри хотел получить те же 70% призового фонда, а Усику оставить 30%. Однако в случае победы Усика его команда настаивает на том, что 70% от призовых в реванше должен получить уже Александр. В команде Фьюри согласны лишь на равное разделение призового фонда в реванше», — сообщил Рафаэль со ссылкой на свои источники.
Ранее сообщалось, что бой Усика с Фьюри состоится 29 апреля.
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