Хрюнов объяснил, почему промоутеры не хотят организовывать бой Бивола и Бетербиева

Российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о том, почему не организовывают объединительный бой между чемпионами мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Промоутеры пытаются сделать так, чтобы отдельно проиграл Бивол и отдельно проиграл Бетербиев. Они затеяли эту игру с обязательными претендентами, Каллумом Смитом, ищут другой бой Биволу. Это пошла игра больших промоутеров — Фрэнка Уоррена и Эдди Хирна. Бетербиев — Бивол для них не такая супер-вывеска. Другое дело, если хотя один боксёр в этой паре будет из Британии. Тогда это значительно дороже», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бивол последниий бой провёл с Хильберто Рамиресом в ноябре и выиграл единогласным решением судей, Бетербиев в январе нокаутировал Энтони Ярда.