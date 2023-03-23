Хрюнов объяснил, почему промоутеры не хотят организовывать бой Бивола и Бетербиева

Российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о том, почему не организовывают объединительный бой между чемпионами мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
«Промоутеры пытаются сделать так, чтобы отдельно проиграл Бивол и отдельно проиграл Бетербиев. Они затеяли эту игру с обязательными претендентами, Каллумом Смитом, ищут другой бой Биволу. Это пошла игра больших промоутеров — Фрэнка Уоррена и Эдди Хирна. Бетербиев — Бивол для них не такая супер-вывеска. Другое дело, если хотя один боксёр в этой паре будет из Британии. Тогда это значительно дороже», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Бивол последниий бой провёл с Хильберто Рамиресом в ноябре и выиграл единогласным решением судей, Бетербиев в январе нокаутировал Энтони Ярда.
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