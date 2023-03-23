Тренер Фьюри заявил, что Тайсон не начинал подготовку к бою с Усиком
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Шугархилл Стюард, тренер непобеждённого британского боксёра Тайсона Фьюри, сообщил, что его подопечный не начинал подготовку к поединку с Александром Усиком.
«Я хочу, чтобы Тайсон дрался с лучшими, и он этого хочет. Когда это случится, тогда случится. Меня это сейчас не очень волнует, потому что я сосредоточен на Лоуренсе Околи. Поэтому я и здесь, провожу тренировочный лагерь с ним. Просто так вышло, что в это же время шли переговоры по бою Фьюри с Усиком. В Манчестере мы использовали зал Тайсона, потому что там я чувствую себя как дома.
Фьюри знал, что я приехал ради Лоуренса. Он был в зале, но тренировок мы не проводили. Не работали на лапах, ничего не готовили под Усика. Я работал с Лоуренсом», — приводит слова тренера Boxing247.
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