«В UFC для меня нет боя проще». Чимаев высказался о поединке с Перейрой
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Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался по поводу потенциального поединка с бразильцем Алексом Перейрой.
«В UFC для меня нет боя проще. Это будет самый простой бой в моей карьере. Всё завершится в первом раунде, мне потребуется минута, это будет легчайшая победа. Мне даже его бить не придётся.
У Перейры никакой борьбы. Если ты кикбоксёр и дерёшься с кикбоксёрами, конечно, ты будешь побеждать. Но против борцов ситуация будет совсем иной», — приводит слова Чимаева MMA News.
Хамзат Чимаев по-прежнему остаётся непобеждённым бойцом. В 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах боец одержал 12 побед.
Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:
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