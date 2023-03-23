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«В UFC для меня нет боя проще». Чимаев высказался о поединке с Перейрой

«В UFC для меня нет боя проще». Чимаев высказался о поединке с Перейрой
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Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался по поводу потенциального поединка с бразильцем Алексом Перейрой.

«В UFC для меня нет боя проще. Это будет самый простой бой в моей карьере. Всё завершится в первом раунде, мне потребуется минута, это будет легчайшая победа. Мне даже его бить не придётся.

У Перейры никакой борьбы. Если ты кикбоксёр и дерёшься с кикбоксёрами, конечно, ты будешь побеждать. Но против борцов ситуация будет совсем иной», — приводит слова Чимаева MMA News.

Хамзат Чимаев по-прежнему остаётся непобеждённым бойцом. В 12 поединках в профессиональных смешанных единоборствах боец одержал 12 побед.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:

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