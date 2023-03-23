«Правило номер один — дисциплина». Хабиб показал своё фото

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, обратив внимание подписчиков на важность дисциплины.

«Правило номер один – дисциплина», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу в поединке с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: