«Правило номер один — дисциплина». Хабиб показал своё фото

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, обратив внимание подписчиков на важность дисциплины.
«Правило номер один – дисциплина», — написал Нурмагомедов.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу в поединке с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем:
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