Россиянка Наталия Сычугова высказалась о выходе в финал чемпионата мира в Нью-Дели

Россиянка Наталия Сычугова прокомментировала победу, одержанную в полуфинальном поединке чемпионата мира по боксу в Нью-Дели (Индия). Соперницей российской спортсменки была колумбийка Габриэла Камило.
«Бой сложился удачно. Я чувствовала весь бой, контролировала. Поэтому я была уверена в своих действиях, уверена в себе – это самое главное. Главным элементом была защита. Если ты не будешь пропускать удары, за счёт чего соперник будет выигрывать? Во втором раунде, может, что-то и упустила. Но в третьем раунде собралась и уже полностью контролировала ситуацию, была уверена в своей победе. Слышала поддержку наших болельщиков. Мне это помогало, и я им благодарна. Спасибо им! Сегодня не делала реверанс, потому что каждый раз хотела делать что-то новое, пока ещё не придумала», — сказала Сычугова после боя.
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