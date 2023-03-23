Вячеслав Борщёв узнал нового соперника в UFC

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв в следующем поединке сразится с представителем Китая Махешатом Хайсаером. Поединок состоится 20 мая на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США). Об этом на своей странице в социальной сети рассказал инсайдер Крис Преснелл.
На счету Борщёва три боя в UFC, в которых он потерпел два поражения и одержал одну победу. В своём первом поединке в январе прошлого года он в первом раунде нокаутировал американца Дакоту Буша. В следующем поединке россиянин потерпел поражение единогласным решением судей от Марка Диакези. В последнем поединке в промоушене Даны Уайта россиянин встречался с американцем Майком Дэвисом. Бой продлился все три раунда, по итогам которых американский боец одержал победу единогласным решением судей (30-26, 29-28, 29-28).
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