Стало известно, из-за какого пункта контракта Усик и Фьюри не договорились

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика, поделился подробностями относительно срыва его поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

«У нас были споры относительно распределения призовых в бою-реванше. В какой-то момент всё просто остановилось. Мы отчаянно пытались найти выход из этого положения. Но в один момент просто сдались. Проблема в том, что Тайсон категорически отказывался хоть в чём-то пойти на уступки.

Усик был согласен на всё. Согласился драться за 30%. Он имел в виду, что точно такое же распределение будет и в реванше в пользу победителя первого боя. Давайте будем откровенны. В Англии судьи могут попросту ограбить. Мы с этим сталкивались», — сказал Красюк на канале iFL TV в YouTube.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: