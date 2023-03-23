Стало известно, из-за какого пункта контракта Усик и Фьюри не договорились

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика, поделился подробностями относительно срыва его поединка с британцем Тайсоном Фьюри.
«У нас были споры относительно распределения призовых в бою-реванше. В какой-то момент всё просто остановилось. Мы отчаянно пытались найти выход из этого положения. Но в один момент просто сдались. Проблема в том, что Тайсон категорически отказывался хоть в чём-то пойти на уступки.
Усик был согласен на всё. Согласился драться за 30%. Он имел в виду, что точно такое же распределение будет и в реванше в пользу победителя первого боя. Давайте будем откровенны. В Англии судьи могут попросту ограбить. Мы с этим сталкивались», — сказал Красюк на канале iFL TV в YouTube.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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