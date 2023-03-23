Эдди Хирн назвал трёх потенциальных соперников Энтони Джошуа

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа высказался о его потенциальных соперниках.

«У нас есть три варианта. Энтони может провести бой с Деонтеем Уайлдером, Тайсоном Фьюри либо Диллианом Уайтом. Это будет адский 2023 год», — приводит слова Хирна talkSPORT.

В следующем поединке Джошуа сразится с представителем США Джермейном Франклином (21-1, 14 KO). Их бой состоится 1 апреля в Лондоне.

Напомним, в последнем бою Джошуа встречался с украинцем Александром Усиком. Это был их реванш. Поединок состоялся в августе прошлого года и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей.

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