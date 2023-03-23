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Россиянка Диана Пятак завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по боксу — 2023

Россиянка Диана Пятак завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по боксу — 2023
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Российская спортсменка Диана Пятак, выступающая в весовой категории до 81 кг, не смогла выйти в финал чемпионата мира по боксу. Турнир проходит в Нью-Дели (Индия). Соперницей россиянки в полуфинале была Хадиджа Марди, представляющая Марокко. Поединок продлился все три раунда. Судьи отдали победу марокканке. Пятак завоевала бронзовую медаль, так как по регламенту поединок за бронзовые награды не предусмотрен.

Напомним, сегодня, 23 марта, полуфинальные поединки проводили ещё две российские спортсменки: Наталия Сычугова, выступающая в весовой категории до 63 кг, одолела представительницу Колумбии Габриэлу Камило. А Анастасия Демурчян, выступающая в весовой категории до 70 кг, победила китаянку Пань Чжоу.

Женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия). Национальная команда России принимает участие в соревнованиях с национальной символикой. Мужской чемпионат мира состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).

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