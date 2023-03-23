Майкл Биспинг ответил на обвинения со стороны Джастина Гэтжи в предвзятости

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг отреагировал на высказывания американца Джастина Гэтжи в свой адрес. Ранее Гэтжи, высказываясь о бое между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом, обвинил Биспинга в предвзятости.
«Джастин просто верный друг и верный товариш по команде. Когда вы смотрите бой и хотите, чтобы ваш друг выиграл, все его активные и полезные действия в бою в вашем мозгу приумножаются. В то же время ваш мозг не воспринимает тех успешных действий, которые осуществляет соперник вашего товарища. Где-то Джастин твёрдо верит, что Камару выиграл тот бой», – приводит слова Биспинга MMAJunkie со ссылкой на его выступление на своём канале в YouTube.
Напомним, поединок Усмана и Эдвардса состоялся в ночь с 18 на 19 марта мск на турнире UFC 286 в Лондоне. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу — 48-46, 48-46, 47-47. Таким образом, Леон защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:
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