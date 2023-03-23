41-летняя Холли Холм прокомментировала подписание нового контракта с UFC на шесть боёв

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американка Холли Холм высказалась о новом контракте с промоушеном Даны Уайта. Ранее сообщалось, что по новому соглашению она проведёт в лиге шесть боёв.

«После предыдущего боя я не была уверена, что это произойдёт. Но я всё же надеялась, что мы всё ещё сумеем прийти к соглашению и я буду иметь возможность продолжить карьеру в UFC. Вот почему я очень и очень счастлива подписанию этого контракта. Конечно, я думаю только о предстоящем бое. Я действительно счастлива продолжить свой путь в UFC», — приводит слова Холм MMAJunkie.

В настоящий момент Холм 41 год. В последнем бою на турнире UFC Fight Night 206 в мае 2022 года Холли уступила раздельным решением судей бразильянке Кетлен Виейре. Всего на счету американки в MMA 14 побед и шесть поражений. В следующем поединке, который состоится 25 марта, Холм встретится с россиянкой Яной Сантос (Куницкой).

Холли Холм показала крутую и доступную тренировку: