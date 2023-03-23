Промоутер Усика: как можно называть Фьюри самой большой звездой?

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика, заявил, что показатели его клиента по системе pay-per-view выше, чем у британца Тайсона Фьюри.

«Тайсон Фьюри переоценён. Можно посмотреть на три его последних боя. Продал ли он миллион PPV? Нет. Он никогда столько не продавал. Его показатели были ниже, чем у Джошуа. Да, он собирает стадионы, но цифры PPV у него были не такими хорошими. И если отталкиваться от этого, то как можно называть Фьюри самой большой звездой?

Возьмём три последние боя Усика и три последние боя Тайсона — кто сгенерировал больше? Если посмотреть на цифры, то можно увидеть, что Александр сгенерировал больше PPV, чем Тайсон», — сказал Красюк на канале iFL TV в YouTube.

Пьяный Тайсон Фьюри во Франции пинает машину такси: