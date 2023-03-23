Махачев — Хабибу: не разучился бинты наматывать?

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал недавнюю фотографию своего товарища, бывшего чемпиона промоушена в том же весе Хабиба Нурмагомедова.

«Не разучился бинты наматывать?» — написал Махачев в комментариях под соответствующим постом Хабиба.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, в начале января 2023 года Нурмагомедов дал понять, что уходит из индустрии смешанных единоборств. Бывший чемпион UFC сделал репост записи в социальных сетях, где говорилось, что он покидает ММА. Хабиб за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Вместе со знаменитым специалистом Хавьером Мендесем Хабиб был признан тренером 2022 года по версии MMAJunkie.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: