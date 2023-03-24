Промоутер Фьюри сообщил, что команда Усика «искала повод избежать боя»

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен признал, что поединок его клиента Тайсона Фьюри и Александра Усика, по крайней мере в установленную дату (29 апреля 2023 года), — «дохлый номер».

«Команда Усика полагала, что Тайсон не будет готов драться 29 апреля. И потому они требовали изменения финансовых условий в случае реванша. Но оказалось, что Фьюри готов сражаться в установленные сроки. На данный момент он находится две с половиной недели в тренировочном лагере. Он выписал тренеров из Америки. Усик и его команда просто искали повод выбраться из всей этой истории», — сообщил Уоррен в интервью ВВС Sport.

Обладатель титулов WBO, IBF, IBO, WBA Александр Усик обязан осуществить три обязательные защиты. Следующим его соперником станет обязательный претендент на пояс WBA Даниэль Дюбуа, представителем которого также является Уоррен. Затем в очереди стоит обязательный претендент IBF Филип Хргович, а следом — обязательный претендент WBO Джо Джойс, у которого в следующем месяце запланирован бой с Чжаном Чжилэем.

«29 апреля было дедлайном. После этого срока в силу вступают его (Усика) обязательства по защите своих поясов», — подвёл итог промоутер.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий