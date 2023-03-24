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Чимаев обратился к Иржи Прохазке после его слов в свой адрес

Чимаев обратился к Иржи Прохазке после его слов в свой адрес
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выступил с обращением к бывшему чемпиону UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазке.

Ранее чех высказывался в адрес Чимаева после его слов об их спарринге четырёхлетней давности. Прохазка пообещал, что, если они встретятся в октагоне снова, он уже не станет с ним работать в лёгком темпе.

«Скоро увидимся, парень. Респект. Давай сразимся в Швеции. Июнь или июль», – написал Чимаев, отметив руководство UFC и самого Прохазку.

В настоящий момент Прохазка продолжает восстанавливаться после травмы плеча. Из-за неё в ноябре прошлого года он отказался от чемпионского титула.

Чимаев в последнем бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:

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