Серебряный призёр ОИ 2020 года Магомедхабиб Кадимагомедов подписал контракт с Bellator

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года Магомедхабиб Кадимагомедов подписал контракт с американским промоушеном Bellator. Об этом информирует пресс-служба лиги.

В Bellator Кадимагомедов будет выступать в полулёгком дивизионе. Его дебют должен состояться в этом году.

«Переход в смешанные единоборства был моей целью на протяжении многих лет, и сейчас идеальное время для начала карьеры. Я тренируюсь со многими лучшими бойцами в школе Нурмагомедова и каждый день многому у них учусь. Это поможет мне стать чемпионом Bellator», — сказал Кадимагомедов.

В 2020 году Магомедхабиб получил белорусское гражданство. Также у него есть гражданство Российской Федерации.

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