Чемпион UFC Махачев отреагировал на подписание контракта Кадимагомедова с Bellator
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где дал краткий комментарий по поводу подписания контракта серебряного призёра Олимпийских игр 2020 года Магомедхабиба Кадимагомедова с Bellator.
«Жду его дебюта», — написал Махачев.
Напомним, в Bellator Кадимагомедов будет выступать в полулёгком дивизионе. Его дебют в американской лиге должен состояться в этом году. В 2020 году Магомедхабиб получил белорусское гражданство. Также у него есть гражданство Российской Федерации.
Махачев стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.
Ислам Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем:
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