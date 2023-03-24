Чемпион UFC Махачев отреагировал на подписание контракта Кадимагомедова с Bellator

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где дал краткий комментарий по поводу подписания контракта серебряного призёра Олимпийских игр 2020 года Магомедхабиба Кадимагомедова с Bellator.

«Жду его дебюта», — написал Махачев.

Напомним, в Bellator Кадимагомедов будет выступать в полулёгком дивизионе. Его дебют в американской лиге должен состояться в этом году. В 2020 году Магомедхабиб получил белорусское гражданство. Также у него есть гражданство Российской Федерации.

Махачев стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.

Ислам Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: