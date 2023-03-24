Дариуш предположил, почему Махачев на самом деле захотел перейти в полусредний вес UFC

Американский боец иранского происхождения Бенеил Дариуш поделился мнением о желании российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева сразиться с обладателем чемпионского пояса UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом. Ранее Ислам также говорил, что в будущем хотел бы перейти в полусредний дивизион.

«Я не понимаю, что происходит в голове у этих парней. Ты же так усердно работал, чтобы заполучить этот пояс, а теперь не хочешь рисковать, чтобы вдруг не потерять его. Ведь так? Он поехал в Австралию, сделал своё дело и чуть не потерял пояс, верно? Бой был очень близким, и теперь он думает про себя: «Может быть, нужно встать на место Волкановски, не рисковать своим поясом, а пойти и подраться за титул в другом весе?» – сказал Дариуш на канале Submission Radio в YouTube.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: