Дариуш предположил, почему Махачев на самом деле захотел перейти в полусредний вес UFC

Американский боец иранского происхождения Бенеил Дариуш поделился мнением о желании российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева сразиться с обладателем чемпионского пояса UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом. Ранее Ислам также говорил, что в будущем хотел бы перейти в полусредний дивизион.
«Я не понимаю, что происходит в голове у этих парней. Ты же так усердно работал, чтобы заполучить этот пояс, а теперь не хочешь рисковать, чтобы вдруг не потерять его. Ведь так? Он поехал в Австралию, сделал своё дело и чуть не потерял пояс, верно? Бой был очень близким, и теперь он думает про себя: «Может быть, нужно встать на место Волкановски, не рисковать своим поясом, а пойти и подраться за титул в другом весе?» – сказал Дариуш на канале Submission Radio в YouTube.
Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем:
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