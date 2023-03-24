Дацик оказался тяжелее Мондрагона. Итоги взвешивания перед турниром Ural FC 2

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В пятницу, 24 марта, накануне шоу Ural FC 2 в Самаре прошло техническое взвешивание участников турнира. В главном бою вечера поединок по правилам К-1 в тяжёлом весе проведут известный российский боец Вячеслав Дацик и представитель Бразилии Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос.

Вес Дацика составил 120 кг, а Мондрагона – 118,3 кг.

В соглавном событии шоу третий поединок между собой проведут россиянин Гамзат Хирамагомедов и казахстанец Даурен Ермеков.

Вес Хирамагомедова составил 84,45 кг, а Ермекова – 84,5 кг.

Также в пятницу в Самаре впервые будет разыгран пояс Ural FC. Вакантный титул оспорят кикбоксёры – россиянин Валерий Бизяев и экс-боец Glory бразилец Ариэль Мачадо. Вес Бизяева составил 90,65 кг, а Мачадо – 90,85 кг.

Полностью кард Ural FC 2 в Самаре с результатами технического взвешивания выглядит следующим образом:

К-1: Вячеслав Дацик (120 кг) vs Джеронимо Мондрагон (118.3 кг);

ММА: Гамзат Хирамагомедов (84.45 кг) vs Даурен Ермеков (84.5 кг);

К-1: Ариэль Мачадо (90.85 кг) vs Валерий Бизяев (90.65 кг);

К-1 в ММА-перчатках: Шамиль Абасов (113.5 кг) vs Хусанхон Баратов (118.5 кг);

ММА: Александр Маслов (107.7 кг) vs Дмитрий Андрюшко (110.3 кг);

ММА: Рамис Терегулов (120 кг) vs Кодирхон Ганиев (109.4);

ММА: Вячеслав Шулепов (77.4 кг) vs Рим Хазиахметов (77.4 кг);

К-1: Александр Кобенко (70.4 кг) vs Мелетис Какубавас (69.45 кг);

ММА: Никита Подковальников (72.95 кг) vs Серикбай Ходжабаев (74.5 кг)*;

К-1: Александр Гельвих (75.95 кг) vs Бекжан уулу Адилет (76 кг);

ММА: Владислав Фокин (92.3 кг) vs Кадыр Курстанбек Уулу (93.2 кг);

К-1 в ММА-перчатках: Георгий Клим (79.75 кг) vs Александр Дмитренко (80.95 кг);

ММА: Татьяна Постарнакова (57 кг) vs Милана Пагиева (58.38)*;

ММА: Денис Сафуанов (65.75 кг) vs Владимир Шельпяков (65.9 кг).

* Бойцы, провалившие взвешивание, выйдут на бой с жёлтой карточкой и будут лишены части гонорара.

Дацик ответил Штыркову на критику: