«Он его убьёт». Чимаев назвал фаворита возможного боя Нейт Диаз — Джейк Пол

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился мнением о фаворите в потенциальном поединке между американцем Нейтом Диазом и известным видеоблогером Джейком Полом.

«Он его убьёт. Диаз слишком слаб, слишком стар. Если бы их бой состоялся хотя бы пять лет назад… А сейчас Диаз слишком стар. Вы видели последний бой его старшего брата? Я тогда задавался вопросом, почему UFC затащил этого парня в клетку? Ему будто 70 лет. Слишком стар. Так же как и его брат. Они оба состарились.

Они зарабатывают деньги, делают бои. Я видел много их боёв. Они оба начинали в UFC. Но теперь наше время – время молодых ребят», — сказал Чимаев на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой: