Энди Руис бросил вызов Тайсону Фьюри

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе по трём весовым категориям американец мексиканского происхождения Энди Руис разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил о желании провести поединок с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.
«Давай сделаем это», — написал Руис.
Фото: https://twitter.com/Andy_destroyer1
В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом. Этот бой стал уже третьим очным противостоянием для Фьюри и Чисоры — в июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в 10-м раунде.
Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала:
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