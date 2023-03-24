Энди Руис бросил вызов Тайсону Фьюри

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе по трём весовым категориям американец мексиканского происхождения Энди Руис разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил о желании провести поединок с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.

«Давай сделаем это», — написал Руис.

Фото: https://twitter.com/Andy_destroyer1

В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом. Этот бой стал уже третьим очным противостоянием для Фьюри и Чисоры — в июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в 10-м раунде.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала: