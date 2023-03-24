Мокаев оценил тренировочный лагерь, в котором Ян готовился к проигранному бою с Двалишвили

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев ответил на вопрос по поводу тренировочного лагеря Tiger Muay Thai, в котором подготовку к своим последним поединкам проводили Пётр Ян и Рафаэль Физиев. Оба бойца эти поединки проиграли. Ян уступил грузину Мерабу Двалишвили, а Физиев проиграл американцу Джастину Гэтжи.

«Я бы не сказал, что там плохой кэмп, просто кому как подходит. Мне нормально подошёл, потому что я чувствовал лоу-кики у ребят, собирал, работал. Я думаю, следующие сборы я проведу в Америке. Половину сбора в Дагестане, борьбу. Потом уже в Америке, чтобы всё отточить до конца. Смотря, как боец настроен. Пётр Ян и Рафаэль Физиев — стабильные бойцы, они тренируются, пашут, не кайфуют особо. Там есть и те, кто кайфует, и те, кто пашет. Смотря насколько ты сам этого хочешь. За этими двумя бойцами [Ян и Физиев] я не видел ничего плохого. Тренировались, пахали. Может, даже перетренировался Пётр Ян», — приводит слова Мокаева телеграм-канал Matveev MMA & Boxing.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем: