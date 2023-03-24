Масвидаль заявил, что Ковингтон не получит титульный бой, и назвал того, кто получит
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Известный американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль рассказал, что UFC не предоставит возможности его соотечественнику Колби Ковингтону провести титульный поединок в полусреднем весе. Шанс сразиться с Леоном Эдвардсом за пояс, по его словам, будет у него самого.
«Я буду драться с Гилбертом Бёрнсом, потом с Леоном Эдвардсом. Всё будет именно так. Я только что получил инсайдерскую информацию.
Как же я хочу сразиться с Гилбертом и буквально уничтожить его! А после этого все будут умолять меня подраться с Леоном», — приводит слова Масвидаля MMAJunkie.
Напомним, не так давно глава UFC Дана Уайт заявил, что следующим соперником Эдвардса станет Ковингтон.
Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем:
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