Масвидаль заявил, что Ковингтон не получит титульный бой, и назвал того, кто получит

Известный американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль рассказал, что UFC не предоставит возможности его соотечественнику Колби Ковингтону провести титульный поединок в полусреднем весе. Шанс сразиться с Леоном Эдвардсом за пояс, по его словам, будет у него самого.

«Я буду драться с Гилбертом Бёрнсом, потом с Леоном Эдвардсом. Всё будет именно так. Я только что получил инсайдерскую информацию.

Как же я хочу сразиться с Гилбертом и буквально уничтожить его! А после этого все будут умолять меня подраться с Леоном», — приводит слова Масвидаля MMAJunkie.

Напомним, не так давно глава UFC Дана Уайт заявил, что следующим соперником Эдвардса станет Ковингтон.

Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем: