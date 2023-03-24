Хасбик станет первым героем в новом сезоне «Что было дальше?»
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Российский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, примет участие в шоу «Что было дальше?» Об этом информирует телеграм-канал Mash.
По сведениям источника, как минимум первый выпуск уже отснят и Хасбик стал первой приглашённой звездой шоу. Премьера запланирована на конец марта – начало апреля и пройдёт она во «ВКонтакте».
Хасбулла пользуется популярностью в ММА уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Сообщалось также, что сумма контракта является «достаточно внушительной».
Хасбик боксирует с Майком Тайсоном:
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