Хасбик станет первым героем в новом сезоне «Что было дальше?»

Российский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, примет участие в шоу «Что было дальше?» Об этом информирует телеграм-канал Mash.

По сведениям источника, как минимум первый выпуск уже отснят и Хасбик стал первой приглашённой звездой шоу. Премьера запланирована на конец марта – начало апреля и пройдёт она во «ВКонтакте».

Хасбулла пользуется популярностью в ММА уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Сообщалось также, что сумма контракта является «достаточно внушительной».

Хасбик боксирует с Майком Тайсоном: