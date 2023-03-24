Боксёр Бабанин, побеждавший Фьюри: скачка Усика кузнечиком против Тайсона не поможет

Российский боксёр Максим Бабанин поделился мнением о потенциальном поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Отметим, что сам Бабанин сражался с Фьюри в финале юниорского чемпионата Европы 2007 года и победил его.
«Если они подерутся, у Усика есть шансы, но очень маленькие. Не прокатят с Фьюри вот эти любительские фишки Усика, скачка кузнечиком не поможет. У Тайсона есть опыт схваток с такими боксёрами. Да, у Саши больше любительский опыт, но ему будет очень тяжело. Мой друг Евгений Тищенко после спаррингов с Фьюри говорил, что по нему очень сложно попасть. Пусть Усик быстрый, меньше весит, но попасть по Фьюри будет очень трудно. Хотя моя мысль такая: зачем бить по голове, если по ней не достанешь. Надо бить в живот, замедлять его», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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