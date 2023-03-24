Олимпийский чемпион Евгений Тищенко узнал имя нового соперника

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко и экс-чемпион Европы Ив Нгабу проведут поединок в Екатеринбурге. Бой станет соглавным событием турнира RCC Boxing Promotions, который состоится в Екатеринбурге 6 мая на многотысячной арене «Уралец». Бой должен был состояться ещё в декабре, но был перенесён.
Евгений Тищенко (11-1) находится в нескольких шагах от статуса мировой звезды. Последние два года стали для него по-настоящему успешными: после отборочного боя за титул чемпиона мира против Табисо Мчуну российский боксёр выдал серию побед — над Дмитрием Кудряшовым, Курейшем Саговым и Артуром Манном, что вывело его в топ-15 сильнейших крузеров по версиям WBA и BoxRec.
Ив Нгабу (21-1) — один из самых опасных боксёров в первом тяжёлом весе, больше 60% побед он забрал нокаутами. В 2017 году он стал чемпионом Европы (EBU) и два года сохранял этот титул за собой, пока не встретился с будущим чемпионом мира из Британии. Поражение он уже давно закрыл и вернулся на первую строчку в родной Бельгии.
Турнир возглавит бой между Магомедом Курбановым (24-0, 13 КО) из России и Мишелем Соро (35-3-2, 24 КО) из Франции.
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