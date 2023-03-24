Промоутер: Дюбуа нокаутирует Усика, если тот сам не откажется от пояса

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением об ожидаемом поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.
«Мне кажется, что они (команда Усика) считают, что он не готов, но, поверьте мне, Дюбуа будет готов. Если они думают, что смогут избежать боя с Фьюри и не драться с Даниэлем, то ошибаются. Дюбуа полностью здоров и выполнит указания WBA. Думаю, он подловит Усика и отправит его в нокаут.
29 апреля была действительно хорошая возможность провести объединительный поединок, но теперь её уже нет. Он либо потеряет пояс в бою с Дюбуа, либо откажется от боя, тем самым освободив пояс», — приводит слова Уоррена BoxingScene.
Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам:
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