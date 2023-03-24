Хабиб обратился к Кадимагомедову, подписавшему контракт с Bellator
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где отреагировал на подписание контракта серебряного призёра Олимпийских игр 2020 года Магомедхабиба Кадимагомедова с промоушеном Bellator.
«Стоящая сделка. Мои поздравления, Магомедхабиб», — написал Нурмагомедов.
Напомним, в Bellator Кадимагомедов будет выступать в полулёгком дивизионе. Его дебют в американском промоушене должен состояться в этом году. В 2020 году Магомедхабиб получил белорусское гражданство. Также у него есть гражданство Российской Федерации.
В начале января 2023 года Хабиб дал понять, что уходит из индустрии смешанных единоборств.
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