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Хабиб обратился к Кадимагомедову, подписавшему контракт с Bellator

Хабиб обратился к Кадимагомедову, подписавшему контракт с Bellator
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где отреагировал на подписание контракта серебряного призёра Олимпийских игр 2020 года Магомедхабиба Кадимагомедова с промоушеном Bellator.

«Стоящая сделка. Мои поздравления, Магомедхабиб», — написал Нурмагомедов.

Напомним, в Bellator Кадимагомедов будет выступать в полулёгком дивизионе. Его дебют в американском промоушене должен состояться в этом году. В 2020 году Магомедхабиб получил белорусское гражданство. Также у него есть гражданство Российской Федерации.

В начале января 2023 года Хабиб дал понять, что уходит из индустрии смешанных единоборств.

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