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Дариуш дал категоричный прогноз на возможный поединок Махачева и Эдвардса

Дариуш дал категоричный прогноз на возможный поединок Махачева и Эдвардса
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Американский боец иранского происхождения Бенеил Дариуш поделился мнением о возможном поединке между россиянином Исламом Махачевым и представителем Великобритании Леоном Эдварсдом. Махачев является чемпионом UFC в лёгком весе, а Эдвардс – чемпионом промоушена в полусреднем дивизионе.

«Я бы предположил, что Леон победит решением судей. При этом, быть может, Леон мог бы победить его досрочно. Обратил внимание на одну вещь – кажется, что Махачев имеет преимущество в силе в большинстве своих боёв. Однако есть малое количество боёв, где этого преимущества у него нет. Например, бои с Царукяном и Волкановски. Леон может работать в течение пяти раундов. Он может бороться, может вставать… Я думаю, что Леон сейчас самый разносторонний боец», — сказал Дариуш на канале Submission Radio в YouTube.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем:

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