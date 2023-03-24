Дариуш дал категоричный прогноз на возможный поединок Махачева и Эдвардса

Американский боец иранского происхождения Бенеил Дариуш поделился мнением о возможном поединке между россиянином Исламом Махачевым и представителем Великобритании Леоном Эдварсдом. Махачев является чемпионом UFC в лёгком весе, а Эдвардс – чемпионом промоушена в полусреднем дивизионе.
«Я бы предположил, что Леон победит решением судей. При этом, быть может, Леон мог бы победить его досрочно. Обратил внимание на одну вещь – кажется, что Махачев имеет преимущество в силе в большинстве своих боёв. Однако есть малое количество боёв, где этого преимущества у него нет. Например, бои с Царукяном и Волкановски. Леон может работать в течение пяти раундов. Он может бороться, может вставать… Я думаю, что Леон сейчас самый разносторонний боец», — сказал Дариуш на канале Submission Radio в YouTube.
Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем:
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