Бабанин: Гассиева за смену гражданства осуждают только «диванные войска»

Российский боксёр Максим Бабанин высказался о решении Мурата Гассиева сменить гражданство. Напомним, в марте Гассиев получил паспорт Армении и может начать выступать под флагом этой страны на международных соревнованиях.

«Кто осуждает Гассиева за решение сменить гражданство? Только «диванные войска», я на таких людей внимания не обращаю. Они говорят, просто чтобы говорить.

Вот пример. Я открыл свою школу бокса. Хотел тренировать людей бесплатно, но моя жена сказала, что хоть какую-то сумму надо написать. И вот эти люди, которые никогда не встанут с дивана, никогда не пойдут на тренировку не то что ко мне, а вообще никуда, начали писать: почему так дорого, там что, золотом обсыпают, что ли? Я объясняю, что там работают люди, им надо получать зарплату. Но тем, кто критиковал, я предлагаю прийти на тренировку бесплатно. Только они не придут. Они грязью облили и всё, забыли», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

3 марта Гассиев провёл поединок с Майком Балогуном за титул WBA Intercontinental в тяжёлом весе и выиграл нокаутом во втором раунде.

Всего у Гассиева 30 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Для Балогуна это было первое поражение на профессиональном ринге.