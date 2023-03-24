Эдди Хирн: вероятность проведения боя Фьюри и Усика — 50 на 50

Известный промоутер Эдди Хирн оценил вероятность проведения поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, я не верю, что бой мёртв, я думаю, что он, вероятно, мёртв на момент 29 апреля. До этой даты всего пять недель, но ты никогда не знаешь наверняка, что случится далее с Тайсоном Фьюри. Раньше мне казалось, что он не примет бой с Деонтеем Уайлдером, но он согласился. В итоге британец стал выдвигать новые условия, а Усик не уступал. В итоге взаимный блеф привёл к таким последствиям», — поделился мнением Хирн в интервью официальному каналу DAZN в YouTube.

Промоутер также провёл аналогию с переговорами Энтони Джошуа и тем же Фьюри. Тогда Эй Джей согласился на расклад по гонорарам 60 на 30, но просил бой 17 декабря. Однако же Тайсон, давший добро на финансовые условия, заявил, что бой нужно проводить 3 декабря, поскольку в феврале-марте у него есть планы драться с Усиком. Хирн выразил мнение, что Тайсон умышленно пытался «съехать» с боя.

«Как по мне, Усик доказал, что он пойдёт коротким путём, — продолжил Хирн. — Моё мнение такое: бой состоится с вероятностью 50 на 50. Конечно, Фьюри — более известное имя в коммерческом плане, но у Усика есть все пояса. Очевидно, что Усик не слишком заботится о деньгах, но он принципиальный человек, и, когда вы чувствуете, что вас не уважают, вы уходите из принципа. Как бы он ни хотел этого боя, он такой принципиальный человек, который скажет «нет».