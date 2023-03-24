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Чейл Соннен обозвал Джо Рогана наркоманом из-за слов про Жоржа Сен-Пьера

Чейл Соннен обозвал Джо Рогана наркоманом из-за слов про Жоржа Сен-Пьера
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Бывший боец UFC, ныне аналитик Чейл Соннен раскритиковал комментатора Джо Рогана, который ранее заявил, что Хорхе Масвидаль сильнее Жоржа Сен-Пьера как боец.

«Раньше взрослые люди говорили «Он на наркотиках», про тех, кто говорит какие-нибудь глупости. Теперь у нас есть наркоман, в данном случае это Джо Роган, который говорит, что сегодняшние бойцы сильнее Сен-Пьера. Мы это обсуждаем. Почему? Где те дни, когда мы говорили «Этот парень на наркотиках». То, что сказал Джо и как он к этому пришёл, довольно распространено. Он дошёл до того, что заявил о более сильной конкуренции в нынешнее время.

Я знаю, кто лучший. Я был там со всеми ними. Жорж Сен-Пьер — лучший. Всегда», — сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.

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