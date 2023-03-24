UFC on ESPN 43: Куницкая-Сантос оказалась легче Холм, все результаты взвешивания

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В ночь на 26 марта в Сан-Антонио пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 43, главным событием которого станет поединок Марлона Веры и Кори Сэндхагена.

Также на турнире пройдёт бой россиянки Яны Куницкой-Сантос и Холли Холм.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.

Главный кард:

Марлон Вера (61,69 кг) vs Кори Сэндхаген (61,46 кг);

Холли Холм (61,46 кг) vs Яна Сантос (61,23 кг);

Нэйт Ландвер (66 кг) vs Остин Линго (66,22 кг);

Мэйси Барбер (56,93 кг) vs Андреа Ли (57,15 кг);

Альберт Дураев (84,37 кг) vs Чиди Нжокуани (83,91 кг).

Предварительный кард:

Манел Капе (56,93 кг) vs Алекс Перес (57,15 кг);

Такер Лутц (66,22 кг) vs Даниель Пинеда (66 кг);

Лукас Александр (66,22 кг) vs Стивен Питерсон (66,22 кг);

Тревин Джайлс (170.5 кг) vs Престон Парсонс (77,56 кг);

Даниэл да Силва (57,15 кг) vs Си-Джей Вергара (57,15 кг);

Трей Огден (70,53 кг) vs. Мануэль Торрес () — Бой отменён, так как Торрес не вышел на взвешивание;

Виктор Альтамирано (56,47 кг) vs. Винисиус Сальвадор (57,15 кг).